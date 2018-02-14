Смешные и страшные ляпы строителей и ремонтников

В мире никогда не переведутся строители и ремонтники, у которых руки растут не из плечей, а из другого места. Конечно, произведениями их "искусства" иногда сложно воспользоваться, но посмотреть и посмеяться можно.

Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Строительные ляпы. Фото: www.novate.ru. Источник.