Свадьба — это радостный семейный праздник. Однако иногда на фотографиях с этого торжества можно встретить довольно странные и смешные эпизоды.

Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Смешные свадебные фотографии. Фото: trinixy.ru. Источник.