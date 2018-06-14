СМИ сообщили о скорой отставке первого зампреда правления Сбербанка

Причина решения Полетаева об отставке не уточняется, а пресс-служба Сбербанка отказалась давать комментарии по этому поводу.

Полетаев работает в Сбербанке с 1995 года — пришел туда почти сразу же после окончания университета.

Возглавлял отдел анализа и маркетинга ярославского отделения банка, в 2000 году стал зампредом правления ярославского филиала, в 2002 году стал руководителем Байкальского банка Сбербанк, с 2009 года занял пост вице-президента — директора управления корпоративного развития Сбербанка, а с октября того же года был назначен председателем Московского банка Сбербанка, пишет polit.ru.

Весной 2013 года Полетаев вошел в правление Сбербанка, а летом стал первым зампредом и начал курировать работу блоков "Территориальное развитие", "Розничный бизнес", "Корпоративный бизнес", "CIB", "Управление благосостоянием" и некоторых других.