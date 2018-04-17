Как прошел Родительский день в Барнауле

17 апреля тысячи барнаульцев отправились на кладбища и в храмы, чтобы помянуть умерших близких. В этом году снег и дождь испортили Родительский день. На некоторых участках лужи и грязь мешали горожанам подобраться к могилам.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
С утра движение в сторону кладбищ было затруднено, из-за сломавшегося на Павловском тракте возле магазина "Леруа Мерлен" светофора образовалась большая пробка. В районе самих кладбищ долгое время держались заторы, было трудно проехать.
17 апреля барнаульцы могли бесплатно добраться на кладбища на общественном транспорте. Для этого задействовали 83 автобуса и 17 трамваев. На местах организовали торговлю ритуальной продукцией, а также напитками и едой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.