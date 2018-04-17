Как прошел Родительский день в Барнауле

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

С утра движение в сторону кладбищ было затруднено, из-за сломавшегося на Павловском тракте возле магазина "Леруа Мерлен" светофора образовалась большая пробка. В районе самих кладбищ долгое время держались заторы, было трудно проехать.

17 апреля барнаульцы могли бесплатно добраться на кладбища на общественном транспорте. Для этого задействовали 83 автобуса и 17 трамваев. На местах организовали торговлю ритуальной продукцией, а также напитками и едой.