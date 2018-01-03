20 снимков фотоаппаратов, которые сошли с ума

Сегодня, 07:59.
Жизнь

Впрочем, может быть это не фотокамеры сошли с ума, а те обладатели очумелых ручек, что не могут сделать нормальный панорамный снимок? Впрочем, одно другому не помеха, а только подмога в создании безумных снимков.

Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.
Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru.

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