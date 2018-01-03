20 снимков фотоаппаратов, которые сошли с ума

Впрочем, может быть это не фотокамеры сошли с ума, а те обладатели очумелых ручек, что не могут сделать нормальный панорамный снимок? Впрочем, одно другому не помеха, а только подмога в создании безумных снимков.

Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Кошмарный панорамный снимок. Фото: опубликовано на twizz.ru. Источник.