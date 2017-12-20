Снижение реальных доходов россиян достигло рекордного уровня

Процесс, начавшийся в октябре 2014-го на фоне обвала нефтяных доходов и санкций Запада, за три года опустошил кошельки граждан РФ на 11%. В денежном выражении люди потеряли 4,9 триллиона рублей — настолько сократилась их покупательная способность, если учесть, что общую сумму доходов населения Росстат оценивает в 45,2 триллиона рублей в год.

В ноябре среднедушевой доход в целом по стране составил 31 тыс. 536 рублей. По сравнению с докризисным 2013-м годом эта сумма стала больше на 5 тыс. 608 рублей, или 21%, но накопленная за это время инфляция "съела" в 1,5 раза больше — 36,4%.

Больше трети населения (38%) жалуются на отсутствие денег даже на самое необходимое: 9% респондентов заявили, что им не хватает на еду, 28% не могут купить себе одежду.

Зампред ВЭБа Андрей Клепач отмечает, что уровень жизни в целом по стране вернулся к отметкам 2009-го года, а возврат к докризисным уровням будет возможен лишь в середине 2020-х годов, пишет znak.com.