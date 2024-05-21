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«Что-то тут не так»: не появляющуюся на публике Кейт Миддлтон сравнили с больным раком Карлом III

Принцессу не видели на публике уже несколько месяцев. Поклонники королевской семьи уверены, что состояние Кейт Миддлтон ухудшилось, пишет МУЗ.ТВ.

Кейт Миддлтон пробует себя в боксе.
Кейт Миддлтон пробует себя в боксе.
Соцсети

В пятницу 17 мая объявили, что Карл III отправится в свою первую зарубежную поездку, впервые после обнаружения диагноза.

Карл III отправится в поездку в сопровождении своей супруги Камиллы и принца Уильяма, а вот об участии Кейт Миддлтон ничего не сказано. Общественность вновь забеспокоилась, ведь она и так долгое время не появлялась на публике.

Один из пользователей интернета написал: «У короля рак, он лечится, но все равно появляется на публике и выполняет обязанности. В то же время Кейт на профилактическом лечении, но нигде не видно. Что-то здесь не так».

Однако не все комментарии так пессимистичные, некоторые пользователи пишут: «Это хорошие новости, но немного тревожно, что Кейт все еще не здорова. Однако если Уильям оставляет ее одну, значит, она идет на поправку».

Ранее сообщалось, что принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон.

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