Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон

Принц Уильям в настоящее время переживает не лучшие времена: у его супруги Кейт Миддлтон и отца обнаружили рак. Он рассказал об обстановке в семье, сообщает «ЦарьГрад».

Карл III и Кейт Миддлтон борются с раком. Однако каких-либо подробностей королевская семья на этот счет не раскрывает.

Отметим, что если Карла III можно увидеть на публике, то Кейт Миддлтон после видео, где она сообщила о болезни, нигде не появлялась.

По сообщению источника, недавно принц Уильям посетил офис компании Low Carbon Materials в Сихэме, графство Дарем. Представители СМИ поинтересовались у принца о его супруге.

Принц Уильям отметил, что в настоящее время все хорошо и семья со всем отлично справляется.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон удалили матку.

Самое важное - в нашем Telegram-канале