1 апреля

Кейт Миддлтон удалили матку. Новые подробности болезни британской принцессы

Кейт Миддлтон удалили матку. Новые подробности болезни британской принцессы
Кейт Миддлтон пробует себя в боксе.
Соцсети

Больной раком Кейт Миддлтон в ходе операции на брюшную полость удалили матку, сообщает dayFREURO.

По официальным данным, Миддлтон страдает от рака прямой кишки.

Известно, что злокачественную опухоль обнаружили во время хирургического вмешательства. Плановой операцией герцогини на брюшной полости было удаление матки.

Когда врачи сделали гистологию, то обнаружили рак толстой кишки.

Сейчас принцесса проходит химиотерапию. Врачи надеются, что злокачественные клетки удастся уничтожить.

Ранее больная раком Кейт Миддлтон уехала в неизвестном направлении.

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