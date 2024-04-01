Кейт Миддлтон удалили матку. Новые подробности болезни британской принцессы

Правнучка королевы Елизаветы II на руках Кейт Миддлтон. из открытых источников в интернете

В начале 2024 года британская королевская семья официально заявила, что Кейт Миддлтон будет восстанавливаться после операции на брюшной полости до марта. Принцесса совершенно пропала с радаров вопреки ожиданиям, что она просто станет менее публичной. О том, почему общественность волнуется за Миддлтон, расскажет altapress.ru.