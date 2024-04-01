Кейт Миддлтон удалили матку. Новые подробности болезни британской принцессы

У Кейт Миддлтон обнаружили рак
Британская принцесса сообщила, почему перестала появляться на публике, сообщает The Guardian.
Больной раком Кейт Миддлтон в ходе операции на брюшную полость удалили матку, сообщает dayFREURO.
По официальным данным, Миддлтон страдает от рака прямой кишки.
Известно, что злокачественную опухоль обнаружили во время хирургического вмешательства. Плановой операцией герцогини на брюшной полости было удаление матки.
Когда врачи сделали гистологию, то обнаружили рак толстой кишки.
Сейчас принцесса проходит химиотерапию. Врачи надеются, что злокачественные клетки удастся уничтожить.
Ранее больная раком Кейт Миддлтон уехала в неизвестном направлении.
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Британская принцесса сообщила, почему перестала появляться на публике, сообщает The Guardian.
Впервые за два месяца общественность услышала официальный комментарий о жизни принцессы после плановой операции, сообщает super.ru.
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