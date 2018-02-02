Сотрудники ФСБ задержали звезду сериала "Детектива"

Сегодня, 12:53.
Происшествия

В Москве представители ФСБ задержали актера из сериала "Детективы" Алексея Насонова. Об этом сообщает "Росбалт".

Алексей Насонов.
Алексей Насонов. Фото: кадр из сериала "Детективы".

По данным агентства, 30 января в офис "Детективного агентства Алексея Насонова" вошли оперативники управления "М" ФСБ. Они провели обыск и задержали Насонова.

Насонова и его сотрудником подозревают в том, что они незаконно передавали клиентам информацию о третьих лицах. В частности — детализацию телефонных разговоров.

Возбуждено уголовное дело о неприкосновенности частной жизни. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Насонова.

В "Детективах" Насонов исполняет роль руководителя детективного агентства. До этого он был московским участковым. После того, как сериал стал популярным, актер создал собственное детективное агентство.

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