Сотрудники ФСБ задержали звезду сериала "Детектива"

В Москве представители ФСБ задержали актера из сериала "Детективы" Алексея Насонова. Об этом сообщает "Росбалт".
По данным агентства, 30 января в офис "Детективного агентства Алексея Насонова" вошли оперативники управления "М" ФСБ. Они провели обыск и задержали Насонова.
Насонова и его сотрудником подозревают в том, что они незаконно передавали клиентам информацию о третьих лицах. В частности — детализацию телефонных разговоров.
Возбуждено уголовное дело о неприкосновенности частной жизни. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Насонова.
В "Детективах" Насонов исполняет роль руководителя детективного агентства. До этого он был московским участковым. После того, как сериал стал популярным, актер создал собственное детективное агентство.
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