Сотрудники ФСБ задержали звезду сериала "Детектива"

По данным агентства, 30 января в офис "Детективного агентства Алексея Насонова" вошли оперативники управления "М" ФСБ. Они провели обыск и задержали Насонова.

Насонова и его сотрудником подозревают в том, что они незаконно передавали клиентам информацию о третьих лицах. В частности — детализацию телефонных разговоров.

Возбуждено уголовное дело о неприкосновенности частной жизни. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Насонова.

В "Детективах" Насонов исполняет роль руководителя детективного агентства. До этого он был московским участковым. После того, как сериал стал популярным, актер создал собственное детективное агентство.