Социологи выяснили, сколько денег ежемесячно нужно российской семье

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни, сообщает РИА Новости.
В марте в ходе всероссийского опроса населения специалисты исследовательского холдинга РОМИР задали респондентам один из традиционных вопросов: сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни"?
Каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете в размере от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.
"Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей", — говорится в исследовании.
Социологи отметили, что жители мегаполисов выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера: в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц для обеспечения "нормальной жизни", в полумиллионниках этот показатель состаляет 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — до 75 тысяч рублей. Жители сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения "нормальной жизни", пишет bfm.ru.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.
РОМИР (Российское общественное мнение и исследование рынка) — российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.