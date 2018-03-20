Исследование: более половины российских учителей пожаловались на зарплату

Меньше всего недовольства у педагогов в небольших городах — 42% учителей заявили, что вполне удовлетворены своим доходом. В столицах субъектов доволен зарплатой 41% опрошенных, в сельской местности таких только 40%.

Ощутимо уменьшилась доля педагогов, которых зарплата не устраивает категорически: с 32% в 2016 году до 25% по итогам 2017-го. Как сказали РБК в Минобрнауки, за это же время вырос и средний заработок учителей — с 33,3 тыс. рублей в 2016 году до 34,9 тыс. рублей в 2017 году.

В опросах приняли участие 900 учителей: 300 — из сел и деревень, 300 — из небольших городов и 300 — из столиц субъектов РФ. Респонденты живут и работают в Алтайском и Ставропольском краях, а также в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях.

Исследование не затронуло Курганскую область, где величина зарплаты стала поводом для массового протеста школьных работников, пишет ura.ru.

По словам главы Минобра Ольги Васильевой, в 2017 году зарплата педагогов дополнительного образования выросла на 4,2 тыс. рублей, а в профессиональном — на 2,4 тысячи. Преподаватели вузов стали получать больше на 8,7 тыс. рублей, сообщает "Федеральное агентство новостей". Победитель президентских выборов Владимир Путин на встрече с другими кандидатами сообщил, что исполнительная власть намерена сосредоточиться на внутренних проблемах страны, включая дальнейшее развитие образовательной сферы, пишет "Национальная служба новостей".