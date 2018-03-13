У московских учителей зарплаты выросли до 90 тысяч рублей

Он заявил, что в текущем году ожидается и поднятие нижней планки зарплат учителей — с 64 до 68 тысяч рублей. По словам главы департамента, в прошлом году практически все школы Москвы выполнили обязательства по нижней планке — только 130 учителей в столице получают меньше 64 тысяч.

"Это, как правило, учителя, которые работают не на полную нагрузку. Например, достигшие пенсионного возраста", — пояснил Калина.

Глава Минтруда Максим Топилин объяснил существенное увеличение зарплат бюджетников в России. По его словам, это связано с выполнением "майских указов" президента, подразумевающих рост заработных плат врачей и научных работников до 200% по отношению к средней по региону, писало "Федеральное агентство новостей".

Ранее в Кургане учителя одной из школ в видеообращении Владимиру Путину заявили о готовности приостановить свою работу из-за невыплаты стимулирующей части зарплаты. Работники уверены, что почти два года недополучали до 30% от своей зарплаты, пишет ura.ru.