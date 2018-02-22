У жителей Алтайского края выросли зарплаты

По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата в Алтайском крае составила 22,7 тыс. рублей. В номинальном выражении относительно 2016 года она увеличилась на 7,2%, в реальном выражении — на 3,5%, сообщает пресс-служба правительства края.
Производство
- в сельском хозяйстве зарплата выросла на 7,6%
- в обрабатывающих производствах — на 9,9%
- производстве лекарственных средств и материалов — на 18,3%
- резиновых и пластмассовых изделий — на 16,2%
- прочей неметаллической минеральной продукции — на 14,3%
- машин и оборудования — на 14%
Бюджетники и сфера услуг
- в образовании — на 10%
- в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 35,8%
- в гостиницах и общепите — на 12,1%.
У кого самые высокие зарплаты?
В 2017 году самые большие зарплаты были у работников:
- железнодорожного транспорта — 42,5 тыс. рублей
- сферы добычи полезных ископаемых — 35,1 тыс. рублей
- производства прочих транспортных средств и оборудования — 31,4 тыс. рублей
- производства лекарственных средств и материалов — 31 тыс. рублей
Ранее министр труда и соцзащиты Алтайского края Михаил Дайбов рассказывал, что впервые с 2014 года край вышел на положительную динамику реальной зарплаты — на 2,5%.
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