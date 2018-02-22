У жителей Алтайского края выросли зарплаты

Сегодня, 18:44.
Экономика

По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата в Алтайском крае составила 22,7 тыс. рублей. В номинальном выражении относительно 2016 года она увеличилась на 7,2%, в реальном выражении — на 3,5%, сообщает пресс-служба правительства края.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата. Фото: СС0.

Производство

  • в сельском хозяйстве зарплата выросла на 7,6%
  • в обрабатывающих производствах — на 9,9%
  • производстве лекарственных средств и материалов — на 18,3%
  • резиновых и пластмассовых изделий — на 16,2%
  • прочей неметаллической минеральной продукции — на 14,3%
  • машин и оборудования — на 14%

Бюджетники и сфера услуг

  • в образовании — на 10%
  • в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 35,8%
  • в гостиницах и общепите — на 12,1%.

У кого самые высокие зарплаты?

В 2017 году самые большие зарплаты были у работников:

  • железнодорожного транспорта — 42,5 тыс. рублей
  • сферы добычи полезных ископаемых — 35,1 тыс. рублей
  • производства прочих транспортных средств и оборудования — 31,4 тыс. рублей
  • производства лекарственных средств и материалов — 31 тыс. рублей

Ранее министр труда и соцзащиты Алтайского края Михаил Дайбов рассказывал, что впервые с 2014 года край вышел на положительную динамику реальной зарплаты — на 2,5%. 

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