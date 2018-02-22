У жителей Алтайского края выросли зарплаты

Производство

в сельском хозяйстве зарплата выросла на 7,6%

в обрабатывающих производствах — на 9,9%

производстве лекарственных средств и материалов — на 18,3%

резиновых и пластмассовых изделий — на 16,2%

прочей неметаллической минеральной продукции — на 14,3%

машин и оборудования — на 14%

Бюджетники и сфера услуг

в образовании — на 10%

в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 35,8%

в гостиницах и общепите — на 12,1%.

У кого самые высокие зарплаты?

В 2017 году самые большие зарплаты были у работников:

железнодорожного транспорта — 42,5 тыс. рублей

сферы добычи полезных ископаемых — 35,1 тыс. рублей

производства прочих транспортных средств и оборудования — 31,4 тыс. рублей

производства лекарственных средств и материалов — 31 тыс. рублей

Ранее министр труда и соцзащиты Алтайского края Михаил Дайбов рассказывал, что впервые с 2014 года край вышел на положительную динамику реальной зарплаты — на 2,5%.