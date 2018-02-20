Реальные доходы россиян снизились на 50 процентов

Сегодня, 08:38.
Экономика

Реальные доходы россиян в январе 2018 года упали на 49,7 % в сравнении с аналогичным показателем декабря 2017 года, такие данные приводит Росстат.

Очереть в кассу "Ленты" в ТРЦ "Пионер".
Очереть в кассу "Ленты" в ТРЦ "Пионер". Фото: skyscrapercity.com.

В январе реальные доходы падают традиционно, поскольку на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам.

При этом реальные зарплаты выросли на 3,5%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тыс. рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5%.

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