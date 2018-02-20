Реальные доходы россиян снизились на 50 процентов

В январе реальные доходы падают традиционно, поскольку на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам.

При этом реальные зарплаты выросли на 3,5%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тыс. рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5%.