Алтайский край понизился в рейтинге благополучия регионов России

Лучше всего в России жить в Москве, а хуже всего — в Тыве. Алтайский край занял в рейтинге по качеству жизни 66-е место, понизившись за год на два пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования "РИА-Рейтинг".
Рейтинг составлен после анализа 72 показателей. В их числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демография, экология и климат, здоровье населения, уровень образования, социальная инфраструктура, экономическое развитие, транспортная инфраструктура и др.
Сводный рейтинговый балл у регионов-лидеров оказался выше 70. У Москвы он 76,92 балла, у Санкт-Петербурга — 75,88 баллов, у Московской области — 70,55 баллов. Это "большая тройка" лидеров находится наверху топа уже много лет.
Алтайский край имеет балл 38,46. В нашем ближайшем окружении — Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Худшие результаты у Ингушетии и Тывы — 19,53 и 13,96 соответственно. Крым за год переместился в рейтинге с 66-го на 55-е место.
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