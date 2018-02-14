Это вам не Satisfaction. Алтайские пожарные сняли смешной клип про свою работу

Сегодня, 19:14.
Жизнь

Пожарные из Алтайского края сняли забавный ролик о своей службе. Автор видео — Леха Панюков.

Клип пожарных.
Клип пожарных. Фото: Скриншот с сайта youtube.com.

На видео пожарные с юмором показывают свою работу. Они чистят снег, отжимаются, а также сматывают и разматывают пожарные рукав. Кроме того, спасатели перетягивают канат и прыгают через него.

В финале ролика несколько мужчин прокатились на метле и задорно вымыли машину.

Ранее altapress.ru писал, что один из алтайских пожарных стал судьей на олимпиаде в Корее.

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