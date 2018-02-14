Это вам не Satisfaction. Алтайские пожарные сняли смешной клип про свою работу

Пожарные из Алтайского края сняли забавный ролик о своей службе. Автор видео — Леха Панюков.
На видео пожарные с юмором показывают свою работу. Они чистят снег, отжимаются, а также сматывают и разматывают пожарные рукав. Кроме того, спасатели перетягивают канат и прыгают через него.
В финале ролика несколько мужчин прокатились на метле и задорно вымыли машину.
Ранее altapress.ru писал, что один из алтайских пожарных стал судьей на олимпиаде в Корее.
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