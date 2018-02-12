Алтайский пожарный стал судьей на олимпиаде в Корее

Старший пожарный шестого отряда федеральной противопожарной службы Сергей Ахременко участвует в качестве судьи в Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сергей Ахременко — судья международной категории по горнолыжному спорту. Он служит в пожарной охране с 1996 года. Сам Сергей катается на лыжах с детства. Спасатель многократно участвовал и побеждал в соревнованиях, в том числе выступал за отряд.
Ранее Сергей Ахременко был судьей на олимпийских играх в Сочи, на Паралимпиаде, а также на всемирных военных играх.
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