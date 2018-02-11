Российская фигуристка поставила новый мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане

Фигуристка из России Евгения Медведева с мировым рекордом заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира, сообщил ТАСС. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
Медведева набрала 81,06 балла и обновила собственное мировое достижение, установленное на командном чемпионате мира 2017 года в Токио (80,85). Кроме того, 18-летней россиянке, для которой нынешняя Олимпиада первая в карьере, принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46) и по сумме двух программ (241,31).
Второе место в короткой программе командного турнира заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье - канадка Кэйтлин Осмонд (71,38).
Медведева дебютировала во взрослом катании в 2015 году, она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Кроме того, россиянка дважды побеждала в финалах Гран-при. По итогам сезона-2017/18 Медведева квалифицировалась в финал Гран-при, однако не смогла принять в нем участие из-за травмы.
Результат Медведевой позволил команде олимпийских атлетов из России занять второе место по итогам коротких программ и продолжить борьбу за медали. В произвольную программу квалифицировались пять команд: Канады (35 очков), олимпийских атлетов из России (31), США (29), Японии (26), Италии (26).
Позднее в воскресенье в рамках командного турнира пройдут произвольные программы в соревнованиях спортивных пар, команду олимпийских атлетов из России представят Наталья Забияко и Александр Энберт, заменившие Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Соревнования в командном турнире на Олимпиаде завершатся 12 февраля.
Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за дисквалификации Олимпийского комитета России.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.