Советник Путина заявил о возможном ограничении работы Microsoft в России

В своем выступлении Герман Клименко отметил, что в России "все хорошо с программистами" и "впервые не стыдно за индустрию", "как бы ни чморили "Яндекс". Однако, как заявил Клименко, там, где начинается стык "железа" и программного обеспечения, "все плохо". По словам Клименко, последние два с половиной года он пытался добиться развития тех "историй", которые имеют экспортный потенциал.

"Я надеюсь, что мы сможем гордиться теми проектами, где мы действительно хороши — в искусственном интеллекте, нейронных сетях и т.д. Понятно, что в современном фрагментационном мире, когда "Касперского" просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft, за этим занятно будет наблюдать", — сказал Клименко, вызвав ответные реплики из зала.



"У каждого есть кого изгнать", — резюмировал Клименко.



Представитель Microsoft не стал комментировать заявление Германа Клименко.