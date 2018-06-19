Совфед предложил по-новому рассчитывать налог на недвижимость

Совет Федерации рекомендовал правительству рассчитывать налог на недвижимость по новой схеме, при которой кадастровая стоимость не превышает 70% рыночной стоимости объекта, сообщает ТАСС.
Новую схему рекомендуется применять при формировании бюджета на 2019 год.
В марте президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал уточнить расчет налога на имущество физических лиц с тем, чтобы его уплата была по карману собственникам недвижимости, пишет bfm.ru.
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