Совфед предложил по-новому рассчитывать налог на недвижимость

Новую схему рекомендуется применять при формировании бюджета на 2019 год.

В марте президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал уточнить расчет налога на имущество физических лиц с тем, чтобы его уплата была по карману собственникам недвижимости, пишет bfm.ru.