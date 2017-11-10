Спецвагон с заключенными загорелся в Приморье от искр

Спецвагон пассажирского поезда с заключенными, следовавший по маршруту Владивосток - Хабароск, загорелся из-за пала сухой травы на перегоне Эбергард (Дальнереченск – Лучегорск), сообщает primamedia.ru.
Инцидент случился еще 28 октября, но о нем стало известно только после внутренней проверки, которая подтвердила правильность действий конвоя.
Возгорание возникло под обшивкой вагона, что привело к частичному задымлению помещения тамбура. Машинист применил экстренное торможение. Начальник караула принял меры по усилению охраны конвоируемых и подготовке их к эвакуации. После конвой начал тушить пожар как при движении, так и после экстренной остановки спецвагона в составе поезда №973.
Пожар локализовали и не допустили распространение огня на другие вагоны. Пострадавших нет.
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