Спецвагон с заключенными загорелся в Приморье от искр

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Происшествия

Спецвагон пассажирского поезда с заключенными, следовавший по маршруту Владивосток - Хабароск, загорелся из-за пала сухой травы на перегоне Эбергард (Дальнереченск – Лучегорск), сообщает primamedia.ru.

Учения на железной дороге.
Учения на железной дороге. Фото: пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

Инцидент случился еще 28 октября, но о нем стало известно только после внутренней проверки, которая подтвердила правильность действий конвоя.

Возгорание возникло под обшивкой вагона, что привело к частичному задымлению помещения тамбура. Машинист применил экстренное торможение. Начальник караула принял меры по усилению охраны конвоируемых и подготовке их к эвакуации. После конвой начал тушить пожар как при движении, так и после экстренной остановки спецвагона в составе поезда №973.

Пожар локализовали и не допустили распространение огня на другие вагоны. Пострадавших нет.

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