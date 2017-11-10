Спецвагон с заключенными загорелся в Приморье от искр

Инцидент случился еще 28 октября, но о нем стало известно только после внутренней проверки, которая подтвердила правильность действий конвоя.

Возгорание возникло под обшивкой вагона, что привело к частичному задымлению помещения тамбура. Машинист применил экстренное торможение. Начальник караула принял меры по усилению охраны конвоируемых и подготовке их к эвакуации. После конвой начал тушить пожар как при движении, так и после экстренной остановки спецвагона в составе поезда №973.

Пожар локализовали и не допустили распространение огня на другие вагоны. Пострадавших нет.