Спикер Совфеда отчитала гендиректора "Почты России" за то, что он "играет в самолетики"

"Развлечение нашли. Беспилотники, которые якобы должны доставлять почту или письма граждан. Они падают, разбиваются, почтальоны, которые получают 6-7 тысяч, смотрят на ваши игрушки. Надо было в детстве в самолетики играть, а не руководителям "Почты" неправильным пиаром заниматься", — цитирует агентство Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента высказалась о неудачном использовании дронов во время обсуждения закона о реорганизации "Почты России". По словам Подгузова, на сегодняшний день средняя зарплата почтальона составляет 15 тыс. рублей. Минимальная равна МРОТ — 11 163 рублей.

"До поднятия МРОТ зарплата была 5-7 тыс. А вы по телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники (наверное, в детстве не наигрались), которые стоят под два миллиона, а они падают на глазах у телезрителей", — отчитала гендиректора "Почты России" Матвиенко, пишет znak.com.

Первые испытания использования дронов для доставки посылок "Почты России" прошли в Бурятии и завершились неудачей — беспилотник через несколько секунд после взлета врезался в дом.

В компании тогда заявили, что тестирование было организовано производителем беспилотного летательного аппарата — компанией "Рудрон/Экспедитор 3М", а "Почта России" присутствовала на мероприятии в качестве гостя. После этого Подгузов сообщил, что его компания самостоятельно займется вопросом тестирования дронов для доставки посылок.