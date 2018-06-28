Спикер Совфеда отчитала гендиректора "Почты России" за то, что он "играет в самолетики"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала генерального директора "Почты России" Николая Подгузова за запуск дорогостоящих беспилотников ради пиара на фоне низких зарплат почтальонов, сообщает ТАСС.
"Развлечение нашли. Беспилотники, которые якобы должны доставлять почту или письма граждан. Они падают, разбиваются, почтальоны, которые получают 6-7 тысяч, смотрят на ваши игрушки. Надо было в детстве в самолетики играть, а не руководителям "Почты" неправильным пиаром заниматься", — цитирует агентство Матвиенко.
Председатель верхней палаты парламента высказалась о неудачном использовании дронов во время обсуждения закона о реорганизации "Почты России". По словам Подгузова, на сегодняшний день средняя зарплата почтальона составляет 15 тыс. рублей. Минимальная равна МРОТ — 11 163 рублей.
"До поднятия МРОТ зарплата была 5-7 тыс. А вы по телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники (наверное, в детстве не наигрались), которые стоят под два миллиона, а они падают на глазах у телезрителей", — отчитала гендиректора "Почты России" Матвиенко, пишет znak.com.
Первые испытания использования дронов для доставки посылок "Почты России" прошли в Бурятии и завершились неудачей — беспилотник через несколько секунд после взлета врезался в дом.
В компании тогда заявили, что тестирование было организовано производителем беспилотного летательного аппарата — компанией "Рудрон/Экспедитор 3М", а "Почта России" присутствовала на мероприятии в качестве гостя. После этого Подгузов сообщил, что его компания самостоятельно займется вопросом тестирования дронов для доставки посылок.
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