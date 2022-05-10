5 спорных диет всемирных знаменитостей, благодаря которым они худели

Вопрос, какая диета лучше всего помогает похудеть, остается актуальным, несмотря на всю пропаганду бодипозитива (любви себя в своем теле, каким бы оно не было). В этом, по крайней мере, явно не сомневались герои нашей публикации — всемирные знаменитости. Часто их диеты позволяли блюсти фигуру. Но не всегда — вот сами посудите.

Сальма Хайек

Знаменитая мексиканско-американская актриса Сальма Хайек всегда говорит, что не соблюдает никакой диеты. Меж тем, в свои 55 лет оно безупречно стройна.

Однако, как выяснилось, Сальма часто использует соки для сброса веса, сообщает о ней «Культурология».

Чистка организма соками или смузи весьма популярна среди знаменитостей. Многие сторонники такого способа похудения заверяют, что это полезно.

Организм очищается, иммунная система укрепляется, улучшается пищеварение и это лучшая защита от рака. Однако официальная медицина всего этого не одобряет и не подтверждает.

Сальма Хайек. @salma_hayek

Бейонсе

Американская певица, танцовщица, актриса и музыкальный продюсер Бейонсе в документальном фильме «Возвращение домой» (2019) рассказывала о том, как она и её команда, готовясь к выступлению на фестивале Coachella, сидела на специальной диете.

Менее, чем за шесть месяцев певица сбросила все лишние килограммы, которые наела во время своей беременности двойней.

Диета предполагает почти полное исключение углеводов, а также алкоголя, мяса, рыбы и молочки. Правда, это было слишком экстремально по словам самой Бейонсе. Она ни за что больше не хочет повторять подобное.

Бейонсе. @beyonce

Стив Джобс

У сооснователя компании Apple Стива Джобса были особые пищевые привычки, сформированные в студенческие годы в общине хиппи. Он старался выдерживать рацион, состоящий из фруктов и овощей.

Он не сразу выбрал диету, но в конце концов отказался от хлеба, любых зерновых и молока, стал поститься по два-три дня, иногда выдерживая без пищи неделю и поддерживая силы салатными листьями и водой.

В конце концов он признал себя фрутарианцем и пристрастился к яблочной диете. Среди продуктов, которые Джобс считал возможными, были киноа, сельдерей, орехи и цикорий. Его дочь Лиза вспоминала, как отец однажды выплюнул суп, узнав, что в нем есть масло.

Стив Джобс. Pixabay.com

В 2003 году Джобсу поставили диагноз: редкая форма рака поджелудочной железы. Он отказался от рекомендованной операции, обратился к альтернативной медицине и стал лечить себя фруктовыми соками и морковью, пишет РБК.

Умер Стив в октябре 2011 года от рака поджелудочной.

Гвинет Пэлтроу

Очаровательная американская актриса, бизнесмен, певица и писательница Гвинет Пэлтроу практикует восьмидневное «очищение» козьим молоком. Она считает, что сырое козье молоко поможет очистить желудок и кишечник от паразитов.

Правда, специалисты же в один голос твердят, что подобная «чистка», напротив, может вас наградить этими самыми паразитами и еще целым букетом разнообразных болезней.

Элвис Пресли. Pixabay.com

Элвис Пресли

Король рок-н-ролла Элвис Пресли практиковал самую ужасную из всех известных диет. И самую опасную. Суть ее в том, что когда человек спит — ему не нужно есть.

А для того чтобы подольше поспать и не хотеть есть, нужно постоянно принимать снотворное. По поводу Элвиса и поныне ходят слухи, что его врач ввел певца в медикаментозную кому с целью сброса лишнего веса, которым тот страдал. А закончилось это трагически.