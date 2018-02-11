Спортсмен из России выиграл первую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал первую медаль олимпийских атлетов из России на Играх в южнокорейском Пхёнчхане и посвятил ее российским спортсменам, не получившим приглашения к участию в Играх, сообщил ТАСС.
В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м, показав в финальном забеге время 2 минуты 10,687 секунды. Это награда стала первой для команды олимпийских атлетов из России на нынешних Играх. Победу одержал южнокорейский спортсмен Ли Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд (2.10,485), вторым стал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).
Семен Елистратов,
спортсмен:
- Я стоял на награждении и еле сдерживал слезы, это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался, я безумно рад и горд. Эта медаль всем нашим ребятам, которых отстранили, боритесь до конца, не сдавайтесь. Эта медаль в связи со всеми обстоятельствами для меня как платиновая.
Спортсмен также отметил, что отмечать завоевание медали будет по завершении Олимпийских игр, а пока ему предстоит выступить еще на двух дистанциях. На Играх в Пхёнчхане Елистратов также выступит на дистанциях 500 м и 1000 м.
Справка
27-летний Семен Елистратов впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль на индивидуальной дистанции. Спортсмен дебютировал на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, однако наград завоевать не сумел, но уже на Играх в Сочи он завоевал золото в эстафете.
В марте 2016-го стало известно, что в допинг-пробах Елистратова был обнаружен мельдоний, после чего спортсмен был временно отстранен от соревнований. В апреле 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило информацию о допустимой концентрации вещества в организме, после чего Международный союз конькобежцев снял временное отстранение с Елистратова и других российских спортсменов.
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