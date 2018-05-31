Стало известно, кто станет главной звездой Шукшинского фестиваля на Алтае

Пелагея выступит с музыкантами на горе Пикет в селе Сростки на закрытии Шукшинских дней. Контракт уже подписан. Приезд звезды оплатила компания "Мария-Ра".

На Шукшинские дни приедет также народный артист, режиссер и драматург Виктор Мережко. Он станет президентом кинофестиваля. Жюри возглавит Валерий Фомин, доктор искусствоведения, член киноакадемии "Ника". Гостем фестиваля будет Фёдор Добронравов, который покажет спектакль "Чудики" на сцене краевого театра драмы и бийского ГДК.

Фильмы для конкурса в этом году отбирал программный директор Московского дома кино Виктор Прокофьев. Уже известны пять кинолент шорт-листа: "Карп отмороженный" (Владимир Котт), "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов" (Александр Хант), "Лили" (Антон и Илья Чижиковы).

В программе также есть два неигровых кино: "Верила-верю" (Мария Кособокова, Полина Завадская, о казачьем ансамбле "Круголет" из пограничного сибирского города Дальнереченска) и "Терапия" (Юлия Серьгина, о 12 питерских подростках, которые были осуждены за уголовные преступления).

В основную конкурсную программу планируют включить 10 фильмов. В Барнауле все их покажут бесплатно за два дня 24-25 июля в кинотеатре "Пионер". Будет и внеконкурсная программа, а также пройдет фестиваль короткометражек.

Гостями литературной части Шукшинских дней станут известные писатели. Приедут польский писатель Януш Вишневский (автор нашумевшего романа "Одиночество в сети"), Андрей Рубанов (входит в топ самых известных писателей России, автор романа "Патриот"), Роман Сенчин (его роман "Дождь в Париже" входит в двадцатку самых продаваемых книг России), поэты Виктор Коврижных и Станислав Минаков.

Встречи с ними пройдут в библиотеке имени Шишкова и на нескольких площадках в городах края.