Стало известно, кто станет главной звездой Шукшинского фестиваля на Алтае

Главной приглашенной звездой на Шукшинском фестивале-2018 на Алтае стат певица Пелагея. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель краевого управления по культуре Елена Безрукова.
Пелагея выступит с музыкантами на горе Пикет в селе Сростки на закрытии Шукшинских дней. Контракт уже подписан. Приезд звезды оплатила компания "Мария-Ра".
На Шукшинские дни приедет также народный артист, режиссер и драматург Виктор Мережко. Он станет президентом кинофестиваля. Жюри возглавит Валерий Фомин, доктор искусствоведения, член киноакадемии "Ника". Гостем фестиваля будет Фёдор Добронравов, который покажет спектакль "Чудики" на сцене краевого театра драмы и бийского ГДК.
Фильмы для конкурса в этом году отбирал программный директор Московского дома кино Виктор Прокофьев. Уже известны пять кинолент шорт-листа: "Карп отмороженный" (Владимир Котт), "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов" (Александр Хант), "Лили" (Антон и Илья Чижиковы).
В программе также есть два неигровых кино: "Верила-верю" (Мария Кособокова, Полина Завадская, о казачьем ансамбле "Круголет" из пограничного сибирского города Дальнереченска) и "Терапия" (Юлия Серьгина, о 12 питерских подростках, которые были осуждены за уголовные преступления).
В основную конкурсную программу планируют включить 10 фильмов. В Барнауле все их покажут бесплатно за два дня 24-25 июля в кинотеатре "Пионер". Будет и внеконкурсная программа, а также пройдет фестиваль короткометражек.
Гостями литературной части Шукшинских дней станут известные писатели. Приедут польский писатель Януш Вишневский (автор нашумевшего романа "Одиночество в сети"), Андрей Рубанов (входит в топ самых известных писателей России, автор романа "Патриот"), Роман Сенчин (его роман "Дождь в Париже" входит в двадцатку самых продаваемых книг России), поэты Виктор Коврижных и Станислав Минаков.
Встречи с ними пройдут в библиотеке имени Шишкова и на нескольких площадках в городах края.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.