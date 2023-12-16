Стала известна причина смерти актера популярного американского ситкома

"Deadline" сообщает, что выявлена причина смерти актера, это "острое воздействие кетамина".
Кетамин является медицинским препаратом, который назначается при лечении тревожных расстройств, депрессии.
Помимо этого, в экспертизе заключили, что смерти актера также поспособствовали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина - препарата, который используют для лечения зависимости от опиоидов.
Отмечается, что у Мэттью Пэрри была алкогольная и наркотическая зависимости.
Смерть Перри признали несчастным случаем, он умер в возрасте 54 лет.
Ранее мы сообщали подробности смерти Мэттью Перри.