16 декабря
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Шоу-бизнес

Стала известна причина смерти актера популярного американского ситкома

Мэттью Перри нашли мертвым 28 октября, по ранее известным данным он утонул в джакузи.

Сериал "Друзья"
Сериал "Друзья"
kinopoisk.ru

"Deadline" сообщает, что выявлена причина смерти актера, это "острое воздействие кетамина".

Кетамин является медицинским препаратом, который назначается при лечении тревожных расстройств, депрессии.

Помимо этого, в экспертизе заключили, что смерти актера также поспособствовали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина - препарата, который используют для лечения зависимости от опиоидов.

Отмечается, что у Мэттью Пэрри была алкогольная и наркотическая зависимости.

Смерть Перри признали несчастным случаем, он умер в возрасте 54 лет.

Ранее мы сообщали подробности смерти Мэттью Перри.

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