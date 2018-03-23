Стали известны подробности ДТП со сбитой женщиной в Барнауле

Сегодня, 09:44.
Происшествия

В Барнауле утром 23 марта автомобиль Mazda сбил пенсионерку. Женщина скончалась на месте, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сбитая женщина.
Сбитая женщина. Фото: Артем Борцов в vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 6:40 на улице Матросова,15. По предварительной информации, автомобиль Mazda Bongo под управлением 46-летнего водителя наехал на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку.

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