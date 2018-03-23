Стали известны подробности ДТП со сбитой женщиной в Барнауле

В Барнауле утром 23 марта автомобиль Mazda сбил пенсионерку. Женщина скончалась на месте, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 6:40 на улице Матросова,15. По предварительной информации, автомобиль Mazda Bongo под управлением 46-летнего водителя наехал на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.
Полицейские проводят проверку.
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