Стало известно, какой канал был самым популярным у россиян в новогоднюю ночь

Новый год россияне традиционно встречают преимущественно под программы "России 1" и "Первого канала", свидетельствуют данные Mediascope. В отдельно взятый временной отрезок — с 22:00 31 декабря 2017 года по 2:00 1 января 2018-го — аудитория этих двух федеральных каналов ожидаемо выросла. "Россию 1" в эти часы выбрали почти 6,5 млн человек старше 4 лет, "Первый" — 6,4 млн.

Привычные развлекательные программы "России 1" и "Первого канала" с участием поп-исполнителей выбрала почти половина россиян, смотревших в новогоднюю ночь телевизор.

Средний рейтинг "России 1" 31 декабря достиг 4,62%, а среднесуточная доля аудитории составила 18,38%. У "Первого канала" рейтинг — 4,36%, а среднесуточная доля аудитории — 17,35%. Рейтинг телеканалов отражает число зрителей от общего числа жителей городов, где проживают не менее 100 тысяч человек. Доля аудитории показывает соотношение зрителей данной программы или данного канала ко всем, у кого в этот период был включен телевизор, пишет "Дождь".

Альтернативой привычным праздничным шоу "России 1" и "Первого канала" в очередной раз стал ТНТ. После "России 1" и "Первого" у него самые высокие показатели, следует из данных Mediascope. Аудитория ТНТ в отдельно взятые четыре часа, с 22:00 31 декабря 2017 года по 2:00 1 января 2018-го, превысила в среднем 2,4 млн человек старше 4 лет.

Из других федеральных вещателей более 1 млн зрителей в эту новогоднюю ночь удалось набрать лишь РЕН ТВ.