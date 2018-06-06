Стало известно, на какие магазины заменят "Евросеть" в России

В конце мая компани SLV и "Мегафон" закрыли сделку по объединению "Евросети" и "Связного". Количество магазинов объединенной компании превысило 5 тысяч. " Бренд "Евросеть" будет существовать еще какое-то время, после чего ее магазины перейдут под бренд "Связной — "Связной", — говорится в сообщении.

Скоро начнется процесс ребрендинга. По словам руководителей компании, на каждый магазин под новым брендом уйдет около 1,5 млн рублей.