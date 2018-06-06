Стало известно, на какие магазины заменят "Евросеть" в России

Через год все магазины "Евросети" будут работать под брендом "Связной". Об этом говорится в сообщении компании, пишет РИА Новости.
В конце мая компани SLV и "Мегафон" закрыли сделку по объединению "Евросети" и "Связного". Количество магазинов объединенной компании превысило 5 тысяч. " Бренд "Евросеть" будет существовать еще какое-то время, после чего ее магазины перейдут под бренд "Связной — "Связной", — говорится в сообщении.
Скоро начнется процесс ребрендинга. По словам руководителей компании, на каждый магазин под новым брендом уйдет около 1,5 млн рублей.
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