В Кремле подтвердили переход Александра Карлина в Совет Федерации

Также РБК пишет, что "почетная пенсия" в качестве сенатора ожидает и бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова:

— С экс-губернатором Ивановской области Павлом Коньковым уже договорено, он идет на праймериз. Бывший глава Алтайского края Александр Карлин давно хотел стать сенатором, и его преемник Виктор Томенко с этим согласился.

По сведениям издания, Александр Карлин сменит в Совете Федерации Михаила Щетинина, который представляет там исполнительную власть края и возглавляет комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.



Собеседник РБК в верхней палате предположил, что Карлин "унаследует" и этот пост: