В Кремле подтвердили переход Александра Карлина в Совет Федерации

Экс-губернатор Алтайского Края Александр Карлин будет представлять регион в Совете Федерации, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента. Эту же информацию подтвердил собеседник издания в Совфеде.
Также РБК пишет, что "почетная пенсия" в качестве сенатора ожидает и бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова:
— С экс-губернатором Ивановской области Павлом Коньковым уже договорено, он идет на праймериз. Бывший глава Алтайского края Александр Карлин давно хотел стать сенатором, и его преемник Виктор Томенко с этим согласился.
По сведениям издания, Александр Карлин сменит в Совете Федерации Михаила Щетинина, который представляет там исполнительную власть края и возглавляет комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Собеседник РБК в верхней палате предположил, что Карлин "унаследует" и этот пост:
— В аграрной политике он разбирается, пост достойный, а бывший глава региона не может же быть простым сенатором. Разговоры такие ведутся.
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