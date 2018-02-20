Странные и смешные фотороботы преступников

Фотороботы — весьма полезная вещь, довольно часто помогающая в поимке преступника. Но иногда впечатления очевидцев преступлений настолько искажены, что узнать злоумышленника в лицо становится практически невозможно. А некоторые "шедевры" составителей фотороботов и вовсе вызывают смех.

Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Смешные фотороботы. Фото: fishki.net. Источник.