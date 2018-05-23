20 странных снимков к самому странному празднику в мире

23 мая в мире отмечают Праздник жевальщиков стирательных резинок. Конечно, в этот день есть много других интересных дат. Например, День труда на Ямайке (на Ямайке, джа!). Но вот Праздник жевальщиков стирательных резинок — это самый странный сабантуй, который нашей редакции приходилось видеть. И в честь него мы собрали фотоподборку других странностей.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
Что здесь происходит? Фото: obhohocheshsya.ru.
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