"СтройГАЗ" признали банкротом

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение о банкротстве "СтройГАЗа" 14 июня 2018 года. Процедура конкурсного производства открыта до 20 июня 2019 года, сообщает Политсиб.ру.

Впервые на банкротство "СтройГАЗа" подали в сентябре 2016 года. Тогда в арбитражный суд обратились три компании — сумма требований составляла 3,5 млн рублей.

Сейчас "СтройГАЗ" имеет долгов на 2,724 млрд рублей — такова общая сумма требований компаний и людей, считающих "СтройГАЗ" своим должником. Исполнительных производств, то есть уже вынесенных решений о взыскании денег, вынесено на сумму почти 1 млрд рублей.

По итогам 2016 года, когда о проблемах "СтройГАЗа" стало широко известно, компания показала убыток в 670 млн рублей. Далее ситуация только усугублялась. Убыток в 2017 составил 203 млн, в 1 квартале 2018 — 135 млн рублей.

Говоря о причинах краха, эксперты сходятся во мнении, что "СтройГАЗ" перегрузили госзаказом.

Стоимость контрактов велика, и часть работ подрядчику приходится авансировать из своего кармана, а больших оборотных средств у стройкомпании нет, объяснил бывший исполнительный директор Союза строителей края Игорь Перемазов.

"СтройГАЗ", по данным базы "СПАРК", получил с 2013 года госконтрактов почти на 4,5 млрд рублей.

Всеволод Кондратьев,

заместитель руководителя компании "СтройГАЗ":

— На определённом этапе у "СтройГАЗа" появилось достаточно большое количество госконтрактов, в частности, по строительству для особых экономических зон "Бирюзовая Катунь" и "Алтайская долина" в Республике Алтай. Из-за них мы получили убыток более чем в 200 млн рублей.

Кондратьев и совладелец компании Евгений Ледин лично признаны банкротами, так как выступали поручителями по кредитам, которые брало предприятие. На Кондратьеве "висит" долг в 152 млн, на Ледине — столько же.

В 2014 году "СтройГАЗ" должен был сдать для ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" производственно-эксплуатационную базу. Работы в срок выполнены не были, и ОЭЗ подала в суд на компанию иск о взыскании более 370 млн рублей.

Предприятию приходилось брать кредиты, чтобы пополнить оборотные средства. Ставка по займам во время кризиса 2014 года выросла с 12 до 24% годовых, объяснил Кондратьев.