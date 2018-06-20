"СтройГАЗ" признали банкротом

Сегодня, 09:10.
Экономика

Старейших и некогда одна из самых крупных строительных компаний Алтайского края — "СтройГАЗ" — признана банкротом после двух лет судов.

Дом на Антона Петрова, 254 по состоянию на лето 2015 года.
Дом на Антона Петрова, 254 по состоянию на лето 2015 года. Фото: stroigaz.ru.

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение о банкротстве "СтройГАЗа" 14 июня 2018 года. Процедура конкурсного производства открыта до 20 июня 2019 года, сообщает Политсиб.ру.

Впервые на банкротство "СтройГАЗа" подали в сентябре 2016 года. Тогда в арбитражный суд обратились три компании — сумма требований составляла 3,5 млн рублей. 

Сейчас "СтройГАЗ" имеет долгов на 2,724 млрд рублей — такова общая сумма требований компаний и людей, считающих "СтройГАЗ" своим должником. Исполнительных производств, то есть уже вынесенных решений о взыскании денег, вынесено на сумму почти 1 млрд рублей.

По итогам 2016 года, когда о проблемах "СтройГАЗа" стало широко известно, компания показала убыток в 670 млн рублей. Далее ситуация только усугублялась. Убыток в 2017 составил 203 млн, в 1 квартале 2018 — 135 млн рублей.

Говоря о причинах краха, эксперты сходятся во мнении, что "СтройГАЗ" перегрузили госзаказом.

Стоимость контрактов велика, и часть работ подрядчику приходится авансировать из своего кармана, а больших оборотных средств у стройкомпании нет, объяснил бывший исполнительный директор Союза строителей края Игорь Перемазов.

"СтройГАЗ", по данным базы "СПАРК", получил с 2013 года госконтрактов почти на 4,5 млрд рублей.

Всеволод Кондратьев, заместитель генерального директора по техническим вопросам компании «СтройГАЗ».
Всеволод Кондратьев, заместитель генерального директора по техническим вопросам компании «СтройГАЗ».

Всеволод Кондратьев,
заместитель руководителя компании "СтройГАЗ":

— На определённом этапе у "СтройГАЗа" появилось достаточно большое количество госконтрактов, в частности, по строительству для особых экономических зон "Бирюзовая Катунь" и "Алтайская долина" в Республике Алтай. Из-за них мы получили убыток более чем в 200 млн рублей.

Кондратьев и совладелец компании Евгений Ледин лично признаны банкротами, так как выступали поручителями по кредитам, которые брало предприятие. На Кондратьеве "висит" долг в 152 млн, на Ледине — столько же.

Бирюзовая Катунь.
Бирюзовая Катунь

В 2014 году "СтройГАЗ" должен был сдать для ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" производственно-эксплуатационную базу. Работы в срок выполнены не были, и ОЭЗ подала в суд на компанию иск о взыскании более 370 млн рублей.

Предприятию приходилось брать кредиты, чтобы пополнить оборотные средства. Ставка по займам во время кризиса 2014 года выросла с 12 до 24% годовых, объяснил Кондратьев.

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