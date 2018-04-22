Суд разрешил отключить электроэнергию единственному на Алтае цементному заводу

Арбитражный суд, где рассматривается дело о банкротстве голухинского цементного завода (ОАО "Цемент"), ввел запрет на отключение электроэнергии 27 ноября 2017 года. С того времени "Алтайкрайэнерго" этот запрет оспаривает.

В конце марта компания достигла успеха: третья инстанция (арбитраж Западно-Сибирского округа) сказала, что на "Алтайкрайэнерго" неправомерно возложили обязанности по финансированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Запрет на отключение неправомерный, баланс интересов не соблюдается.

И вот 9 апреля в арбитражный суд уже Алтайского края поступило поступило очередное заявление энергетиков с требованием отменить запрет. На этот раз арбитраж его удовлетворил. Но все же не полностью — кое-какие объекты отключать по-прежнему нельзя.

Энергетики на суде утверждали, что долг предприятия за электроэнергию растет — ведь завод продолжает ее использовать. Представитель завода этого не отрицал. Между тем, энергокомпании причиняются убытки.

Представитель завода, как и раньше, утверждал: из-за остановки производственного цикла предприятию и кредиторам будет нанесен огромный ущерб. Он не сможет рассчитываться с рабочими, в Голухе остановится котельная. А ведь предприятие является градообразующим.

Прогнозировал представитель и проблемы у строительной отрасли.

Остановка подачи электроэнергии на предприятие также приведет к нежелательным последствиям как для строительной отрасли Алтайского края (ОАО "Цемент" является основным поставщиком цемента для таких предприятий как АО "БКЖБИ-2", ООО "БСЗ", ЗАО "Завод ЖБИ-100", завод "ЗКПД-2", ООО "Корпорация Сибирь Контракт", ООО "ЖБИ Сибири").

Коме того, завод несет большую непрофильную нагрузку: содержит пожарные расчеты и спецмашины для доставки тяжелобольных в больницы. Из-за отключения останутся без электроэнергии операторы сотовой связи, так как на территории завода установлены их вышки. Если они не будут работать - без связи останутся тысячи людей. Кроме того, возникает угроза аварий на гидротехническом сооружении на реке Журавлиха — возможный ущерб жилью, дорогам, настам, ЛЭП огромный.

Но суд заявил, что для таких объектов как ОАО "Цемент", устанавливается величина технологической брони электроснабжения. На отсутствие брони "Цемент" не ссылается. Кроме того, у завода есть дизель-электростанция мощностью 500 кВт, которая не позволит полностью обесточить производство.

Статус градообразующего предприятия не освобождает его от обязанности оплачивать текущие обязательства. Так что завод отключать теперь можно.

А вот угроза аварии на водохранилище на реке Журавлиха и невозможность, в случае отключения, ликвидировать ЧС свое действие возымела. Объекты, подпадающие под план взаимодействия с МЧС по Заринскому району, утвержденный в 2015 году губернатором Алтайского края для обеспечения восьми ближайших населенных пунктов и гидротехнические сооружений водохранилища на Журавлихе отключать по-прежнему нельзя.

Справка

Цементный завод в Голухе Заринского района Алтайского края входит в группу предприятий "СтройГАЗ", последнему принадлежит 75% минус ОАО "Цемент" одна акция. Наблюдение на нем введено 12 октября 2017 года до 10 мая 2018 года. "Цемент" — единственное в Алтайском крае предприятие по выпуску цемента.