Суд разрешил отключить электроэнергию единственному на Алтае цементному заводу

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Экономика

18 апреля энергетики добились отмены в Арбитражном суде Алтайского края запрета на отключение электроэнергии объектам цементного завода в Голухе. Судью не убедили такие возражения представителя завода, как остановка производства. Но подействовали и аргументы о возможном ЧС в случае отключения. Так что часть объектов отключать по-прежнему нельзя.

Завод по производству цемента на станции Голуха.
Завод по производству цемента на станции Голуха. Фото: Из архива редакции.

Арбитражный суд, где рассматривается дело о банкротстве голухинского цементного завода (ОАО "Цемент"), ввел запрет на отключение электроэнергии 27 ноября 2017 года. С того времени "Алтайкрайэнерго" этот запрет оспаривает.

В конце марта компания достигла успеха: третья инстанция (арбитраж Западно-Сибирского округа) сказала, что на "Алтайкрайэнерго" неправомерно возложили обязанности по финансированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Запрет на  отключение неправомерный, баланс интересов не соблюдается.

И вот 9 апреля в арбитражный суд уже Алтайского края поступило поступило очередное заявление энергетиков с требованием отменить запрет. На этот раз арбитраж его удовлетворил. Но все же не полностью — кое-какие объекты отключать по-прежнему нельзя. 

Станция Голуха расположена в 48 километрах от Заринска. Фото: сайт администрации Заринского района.
Станция Голуха расположена в 48 километрах от Заринска. Фото: сайт администрации Заринского района.

Энергетики на суде утверждали, что долг предприятия за электроэнергию растет — ведь завод продолжает ее использовать. Представитель завода этого не отрицал. Между тем, энергокомпании причиняются убытки.

Представитель завода, как и раньше, утверждал: из-за остановки производственного цикла предприятию и кредиторам будет нанесен огромный ущерб. Он не сможет рассчитываться с рабочими, в Голухе остановится котельная. А ведь предприятие является градообразующим.

Прогнозировал представитель и проблемы у строительной отрасли.

Остановка подачи электроэнергии на предприятие также приведет к нежелательным последствиям как для строительной отрасли Алтайского края (ОАО "Цемент" является основным поставщиком цемента для таких предприятий как АО "БКЖБИ-2", ООО "БСЗ", ЗАО "Завод ЖБИ-100", завод "ЗКПД-2", ООО "Корпорация Сибирь Контракт", ООО "ЖБИ Сибири").

Коме того, завод несет большую непрофильную нагрузку: содержит пожарные расчеты и спецмашины для доставки тяжелобольных в больницы. Из-за отключения останутся без электроэнергии операторы сотовой связи, так как на территории завода установлены их вышки. Если они не будут работать - без связи останутся тысячи людей. Кроме того, возникает угроза аварий на гидротехническом сооружении на реке Журавлиха — возможный ущерб жилью, дорогам, настам, ЛЭП огромный.

Сети сетевой компании "Алтайкрайэнерго".
Сети сетевой компании "Алтайкрайэнерго".

Но суд заявил, что для таких объектов как ОАО "Цемент", устанавливается величина технологической брони электроснабжения. На отсутствие брони "Цемент" не  ссылается. Кроме того, у завода есть дизель-электростанция мощностью 500 кВт, которая не позволит полностью обесточить производство.

Статус градообразующего предприятия не освобождает его от обязанности оплачивать текущие обязательства. Так что завод отключать теперь можно.

А вот угроза аварии на водохранилище на реке Журавлиха и невозможность, в случае отключения, ликвидировать ЧС свое действие возымела. Объекты, подпадающие под план взаимодействия с МЧС по Заринскому району, утвержденный в 2015 году губернатором Алтайского края для обеспечения восьми ближайших населенных пунктов  и  гидротехнические сооружений водохранилища на Журавлихе отключать по-прежнему нельзя.

Справка

Цементный завод в Голухе Заринского района Алтайского края входит в группу предприятий "СтройГАЗ", последнему принадлежит 75% минус ОАО "Цемент" одна акция. Наблюдение на нем введено  12 октября 2017 года до 10 мая 2018 года. "Цемент" — единственное в Алтайском крае предприятие по выпуску цемента.

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