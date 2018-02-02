Суд в Барнауле отправил на зону сына экс-партнера одиозного бизнесмена Германа Стерлигова

Дениса Садовнича взяли под стражу в зале суда. Судья Валерий Драничников счел доказанным, что молодой человек виновен в хищении 16 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Три управляющие компании (а он их учредитель) перечисляли платежи населения за тепло на счета подконтрольных компаний, указывает сайт генпрокуратуры РФ. Организаторы хищения распорядились миллионами "по собственному усмотрению".

Если приговор устоится в апелляции, Садовнич проведет к колонии общего режима 4,5 годаи, кроме того, он должен выплатить причиненный ущерб. Приговор этот пока не обжалован — в первой инстанции он был вынесен 26 января.

Садовнич и Стерлигов

Отец осужденного предпринимателя директор агентства недвижимости "Медведь" Игорь Садовнич погиб в ДТП в 2009 году. И Денис Садовнич в 20-летнем возрасте (видимо, еще будучи студентом АлтГУ, который он закончил в 2011 году) возглавил вместо него алтайское представительство "Антикризисного расчетно-товарного центра". Структуры, созданной хорошо известным в начале 1990-х годов бизнесменом Германом Стерлиговым.

Стерлигов — основатель первой в России товарно-сырьевой биржи "Алиса". Но после закрытия биржи он надолго исчез с радаров. А в 2008 году вновь громко заявил о себе — свой центр он называл резервной международной расчетной системой для тех, у кого проблемы с движением товаров и расчетами.

Отделений центра в России было создано много — Игорь Садовнич возглавлял как алтайское, так и омское представительства. Но уже в начале 2010 года центр пошел на банкротство — соответственно, представительства на местах закрылись.

Начало пути

Видимо, вскоре после этого Денис Садовнич начал активно участвовать в бизнесе, связанном с управлением многоквартирными домами.

Известно, что в январе 2013 года он стал гендиректором УК "Южком". До него компанией руководил экс-депутат Барнаульской гордумы Александр Черданцев (его уголовное дело рассматривает суд), после него — Антон Крупин (уголовное дело расследуется). Сейчас "Южком" банкрот.

Садовнич-младший имел прямое отношение и к другим УК: он учредитель управляющих компаний "Старый город" (50%) и "ЖЭУ №8" (100%). В СМИ упоминается, что он был гендиректором УК "Аргументы и дело". Но все управляющие компании, к которым он имеет отношение, сейчас в стадии ликвидации.

Не первопроходец

Садовнич уже не первый руководитель управляющей компании в Барнауле, осужденный за хищение денег населения, предназначенных на оплату потребления коммунальных ресурсов.

Первопроходцем в крае был, видимо, экс-депутат АКЗС Александр Мастинин — он сейчас пребывает в одной из колоний Рубцовска и даже пишет стихи. Отсидеть он должен в общей сложности 6 лет.

Затем в колонию отправили Дениса Сучкова (на 4,5 года) и сына экс-мэра Барнаула Максима Савинцева (на 5 лет). Хищение и растрата чужих коммунальных платежей — один из эпизодов их преступлений.

А вот подельник Дениса Садовнича — директор трех управляющих компаний Андрей Суковатцин — был признан виновным еще в сентябре 2017 года. Но срок он получил условный — мужчина признал свою вину. И более того, помог изобличить соучастника преступления.