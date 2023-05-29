Сверхмощные котлы, взрывная сварка и дружба с финнами. Как инженер Юрий Бойцов прославил Барнаульский котельный завод

- В 1955 году инженер-котлостроитель Юрий Бойцов окончил Ленинградский политехнический институт и по направлению приехал работать на Барнаульский котельный завод.
Юрий Бойцов, директор Барнаульского котельного завода, дата фото не указана.
altlib.ru
- За восемь лет Юрий Бойцов поднялся в должности от мастера цеха до начальника производства. С этого момента он руководил цехами: сварных барабанов, каркасным, трубным и цехом блочной сборки, т. е. сборки основы для изготовления паровых котлов большой мощности.
- Бойцов стал директором БКЗ в 1969 году по приказу Министра тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.
Демонстрации Барнаульского котельного завода, фото 1950-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
- Благодаря введению в производство новейших научно-технических достижений, завод запустил в серийное производство сверхмощное котельное оборудование и изготовил ряд сложнейших изделий для атомных электростанций.
- К 1978 году Бойцова наградили орденом Трудового Красного Знамени, и он стал известен не только в Алтайском крае, стране, но и за рубежом. Бойцов побывал в командировках в Болгарии, Финляндии, Венгрии, где делился опытом инженера-котлостроителя.
На барнаульском котельном заводе разрабатывают крупноблочный котлоагрегат, ставший пионером не только в СССР, но и в мире, фото 1952 года.
www.sibem-bkz.com
Впервые в мире освоена высокопроизводительная электрошлаковая сварка, фото 1958 года.
www.sibem-bkz.com
Выпущен первый паровой котел № 1 для Барнаульской ТЭЦ-1, а также первые дымососы Д-8 и Д-10, фото 1944 года.
www.sibem-bkz.com
Строительство Барнаульского котельного завода, эвакуированного из Ленинграда, фото 1942 года.
www.sibem-bkz.com
- Бойцов был членом комиссии по научно-техническому сотрудничеству стран Совета Экономической Взаимопомощи.
- После создания «Сибэнергомаша» в 1980 году, Юрий Бойцов стал его гендиректором. Уже через год за исследование, разработку и внедрение комплекса технологических процессов сварки Бойцова наградили орденом Дружбы народов. Также он стал лауреатом премии Совета Министров СССР.
производство атмосферных деаэрационных колонок в барнаульском котельном заводе, фото 1943 года.
Барнаул. Юбилейные даты
- В 1989 году Юрий Бойцов выступил председателем международной фирмы «Экология, энергия, инжиниринг». Ее иностранными партнерами стали финская фирма «Оутокумпу» и немецкая — «Штайнмюллер». Кстати, зарубежных коллег очень интересовали наработки Барнаульского котельного завода.
- Барнаульский котельный завод выпускал качественные изделия, благодаря чему постоянно повышал уровень международных связей. При Бойцове продукцию алтайских котельщиков экспортировали в 39 стран.