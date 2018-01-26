Православный священник освятил с яхты Персидский залив и прыгнул в воду

Вчера, 20:55.
Жизнь

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как православный священник под церковные песнопения освящает Персидский залив в Дубаи.

Море. Волна.
Море. Волна. Фото: СС0.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как православный священник под церковные песнопения освящает Персидский залив в Дубаи. Действие происходит на яхте.

По словам очевидцев, обряд происходил во время праздника Крещения Господня.

Ранее сообщалось, что духовенство Московского патриархата совершит освящение морей и океанов в России и за рубежом, пишет znak.com.

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