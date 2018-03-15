Тактильная плитка для слабовидящих в Барнауле не пережила зиму

Тактильная плитка в Барнауле. 15 марта 2018 года. Фото: altapress.ru. Тактильная плитка в Барнауле. 15 марта 2018 года. Фото: altapress.ru. Тактильная плитка в Барнауле. 15 марта 2018 года. Фото: altapress.ru. Тактильная плитка в Барнауле. 15 марта 2018 года. Фото: altapress.ru. Тактильная плитка в Барнауле. 15 марта 2018 года. Фото: altapress.ru. Тактильная плитка в Барнауле. 15 марта 2018 года. Фото: altapress.ru.

В дорожном управлении регионального Минстройтранса altapress.ru сообщили, что в курсе ситуации. По словам представителя ведомства, проблема в качестве плитки. Ее закупали сразу на нескольких заводах у разных поставщиков, но все партии показали себя одинаково плохо.

16 марта в Минстройтрансе будут обсуждать эту проблему. По словам собеседника, плитку однозначно будут перекладывать. Делать это будет подрядчик — он несет гарантию. Однако в свою очередь гарантию несет и производитель — то есть исполнитель работ вправе потребовать от производителя предоставить новую плитку взамен разрушенной бесплатно.

Тактильные плитки должны информировать слабовидящих людей о том, что впереди дорога и пешеходный переход. Однако журналистский эксперимент телекомпании "Вести Алтай" показал, что пользы от нее на самом деле немного.