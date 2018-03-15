Тактильная плитка для слабовидящих в Барнауле не пережила зиму

В Барнауле разрушилась тактильная плитка, которую уложили в октябре 2017 года на проспекте Красноармейском и других улицах краевой столицы.
В дорожном управлении регионального Минстройтранса altapress.ru сообщили, что в курсе ситуации. По словам представителя ведомства, проблема в качестве плитки. Ее закупали сразу на нескольких заводах у разных поставщиков, но все партии показали себя одинаково плохо.
16 марта в Минстройтрансе будут обсуждать эту проблему. По словам собеседника, плитку однозначно будут перекладывать. Делать это будет подрядчик — он несет гарантию. Однако в свою очередь гарантию несет и производитель — то есть исполнитель работ вправе потребовать от производителя предоставить новую плитку взамен разрушенной бесплатно.
Тактильные плитки должны информировать слабовидящих людей о том, что впереди дорога и пешеходный переход. Однако журналистский эксперимент телекомпании "Вести Алтай" показал, что пользы от нее на самом деле немного.
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