Стали известны победители фестиваля "Кинотавр"

Гран-при фестиваля "Кинотавр" получила картина Натальи Мещанниковой "Сердце мира". В фильме рассказывается о мужчине, работающем ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши.
Приз за лучшую режиссуру получил фильм Григория Константинопольского "Русский бес", пишет "Газета.ру". Фильм рассказывает о молодом человеке, который ради девушки, дочери управляющего крупного российского банка, решает начать собственный бизнес, но сталкивается с чередой серьезных препятствий.
Награду за лучшую мужскую роль получил Степан Девонин, который сыграл Егора в картине "Сердце мира". Лучшей актрисой стала Анна Слю, сыгравшая в фильме "Подбросы" Ивана Твердовского. Она призналась, что этот приз стал для нее первым.
В конкурсе "Дебют.Кинотавр" победили сразу две ленты — "Кислота" Александра Горчилина и "Глубокие реки" Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.
"Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года.
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