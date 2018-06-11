Стали известны победители фестиваля "Кинотавр"

Приз за лучшую режиссуру получил фильм Григория Константинопольского "Русский бес", пишет "Газета.ру". Фильм рассказывает о молодом человеке, который ради девушки, дочери управляющего крупного российского банка, решает начать собственный бизнес, но сталкивается с чередой серьезных препятствий.

Награду за лучшую мужскую роль получил Степан Девонин, который сыграл Егора в картине "Сердце мира". Лучшей актрисой стала Анна Слю, сыгравшая в фильме "Подбросы" Ивана Твердовского. Она призналась, что этот приз стал для нее первым.

В конкурсе "Дебют.Кинотавр" победили сразу две ленты — "Кислота" Александра Горчилина и "Глубокие реки" Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.

"Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года.