Тарас Бессонный: почему 10 марта нельзя спать днем

Почему 10 марта нельзя спать днем?

Название церковного праздника связано с суеверием, что в праздник нельзя ложиться спать днем. В этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе болезнь вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. В старые времена детей пугали такими присказками: "Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки". Также в этот день нельзя было смотреть с улицы в дом через окно. Считалось, что так болезнь тоже может войти в человека.

Кто такой святитель Тарасий Константинопольский?

Святитель Тарасий родился в конце VIII века в Константинополе. Родители дали ему хорошее образование. Благодарю этому он стал царским советником. Во времена гонения христиан патриарх назначил на свой пост Тарасия. До самой смерти он управлял Церковью, отличался мудростью, аскетизмом и исключительной добротой. Большую часть времени уделял старикам, нищим, больным, сиротам и вдовам. Во время праздника Пасхи накрывал для них стол, за которым прислуживал сам.

Приметы на праздник Тарас Бессонный