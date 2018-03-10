Тарас Бессонный: почему 10 марта нельзя спать днем

10 марта 2018 года отмечается народный праздник Тарас Бессонный. Христиане в этот день вспоминают Тарасия Константинопольского, архиепископа. Народное название церковного праздника — "Бессонный" — связано с говорящим суеверием. Рассказываем, что же за праздник Тарас Бессонный и почему с этот день нельзя спать днем.
Почему 10 марта нельзя спать днем?
Название церковного праздника связано с суеверием, что в праздник нельзя ложиться спать днем. В этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе болезнь вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. В старые времена детей пугали такими присказками: "Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки". Также в этот день нельзя было смотреть с улицы в дом через окно. Считалось, что так болезнь тоже может войти в человека.
Кто такой святитель Тарасий Константинопольский?
Святитель Тарасий родился в конце VIII века в Константинополе. Родители дали ему хорошее образование. Благодарю этому он стал царским советником. Во времена гонения христиан патриарх назначил на свой пост Тарасия. До самой смерти он управлял Церковью, отличался мудростью, аскетизмом и исключительной добротой. Большую часть времени уделял старикам, нищим, больным, сиротам и вдовам. Во время праздника Пасхи накрывал для них стол, за которым прислуживал сам.
Приметы на праздник Тарас Бессонный
- По народным приметам, если 10 марта выпал снег, то перед Пасхой семь дней будет ненастье.
- Если на Тараса Бессонного грач на дереве вьет гнездо — к стабильному теплу.
- Если вороны сильно кричат, то лето будет обильным на дожди и холод.
- Высаженные на Тараса Бессонного помидоры и капуста дадут богатый урожай.
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