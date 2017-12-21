Тест. Насколько хорошо вы знаете главные интернет-мемы 2017

Многие события в 2017 году получали живой отклик в интернете. Реакция пользователей социальных сетей на происшествия сама становилась новостью. А посты порой было читать интереснее, чем материалы СМИ как таковые. Мемы прочно вошли в общение людей в том числе в оффлайне. Altapress.ru предлагает вам проверить, насколько вы в тренде и сможете ли понять, о чем идет речь, когда собеседник ссылается на популярный мем.