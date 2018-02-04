Тысячи барнаульцев посетили масштабную патриотическую акцию

3 февраля в барнаульском Парке спорта имени Алексея Смертина прошел патриотический митинг-концерт "Великий народ — победители и чемпионы". Его посетили более тысячи человек, сообщает мэрия.
Акция была приурочена к 75-летию Победы битвы под Сталинградом, поддержке российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду в Корею, и в поддержку волонтерства и добровольчества.
Инициатором общероссийской акции стала Общественная палата РФ. А в Барнауле её организовал Молодежный парламент Алтайского края, Совет студентов Алтая и общественная организация "Волонтеры Победы".
Чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов выступил с призывом поддержать наших спортсменов, которые отправятся на олимпиаду.
Для посетителей выступали курсанты БЮИ, творческие коллективы города, работала полевая кухня, можно было сфотографироваться с военной техникой и образцами современного вооружения.
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