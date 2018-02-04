Тысячи барнаульцев посетили масштабную патриотическую акцию

Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: barnaul.org. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: instagram.com/barnaul_sport/. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: instagram.com/barnaul_sport/. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: instagram.com/barnaul_sport/. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: instagram.com/barnaul_sport/. Патриотическая акция в Парке спорта. Фото: instagram.com/kuleshov_22.

Акция была приурочена к 75-летию Победы битвы под Сталинградом, поддержке российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду в Корею, и в поддержку волонтерства и добровольчества.

Инициатором общероссийской акции стала Общественная палата РФ. А в Барнауле её организовал Молодежный парламент Алтайского края, Совет студентов Алтая и общественная организация "Волонтеры Победы".

Чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов выступил с призывом поддержать наших спортсменов, которые отправятся на олимпиаду.

Для посетителей выступали курсанты БЮИ, творческие коллективы города, работала полевая кухня, можно было сфотографироваться с военной техникой и образцами современного вооружения.