Томскую УК оштрафовали за отключение от тепла магазина "Марии-Ра"

21 ноября 2017 года Томское УФАС России оштрафовало на 50 тысяч рублей УК "Северо-Восточный Комплекс". Компанию признали нарушившей закон "О защите конкуренции" за то, что она отключила от отопления магазин "Марии-Ра".
В Томское УФАС России поступило обращение от компании "Мария-Ра" о неправомерных действиях УК "СВК" после того, как ее супермаркет в селе Первомайском отключили от подачи тепловой энергии.
УК "СВК" является субъектом естественной монополии, так как единственная оказывает услуги по передаче тепловой энергии, а значит, ее положение является доминирующим. УФАС признало, что УК нарушила законы "О теплоснабжении" и "О защите конкуренции", ущемив интересы предпринимателя.
"Северо-Восточный Комплекс" устранил нарушения до принятия решения антимонопольного органа.
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