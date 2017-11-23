Томскую УК оштрафовали за отключение от тепла магазина "Марии-Ра"

В Томское УФАС России поступило обращение от компании "Мария-Ра" о неправомерных действиях УК "СВК" после того, как ее супермаркет в селе Первомайском отключили от подачи тепловой энергии.

УК "СВК" является субъектом естественной монополии, так как единственная оказывает услуги по передаче тепловой энергии, а значит, ее положение является доминирующим. УФАС признало, что УК нарушила законы "О теплоснабжении" и "О защите конкуренции", ущемив интересы предпринимателя.

"Северо-Восточный Комплекс" устранил нарушения до принятия решения антимонопольного органа.