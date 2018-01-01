10 летних веранд в ресторанах Барнаула

В летнюю жару в Барнауле вырос спрос на летние веранды. В отдельных ресторанах свободных мест не найти без предварительного заказа. Корреспондент altapress.ru выбрал 10 интересных летних площадок.

Рис, баран и барбарис.

Рис, баран и барбарис

Летняя терраса располагается на двух уровнях: основная часть столиков находится под шатром, остальные же (менее комфортные) — под открытым небом. Вечером тяжело найти свободный стол на веранде, поэтому лучше заказать место заранее.

Средний чек: 800 рублей.

Особенности:

Бизнес-ланч от 180 рублей.

Своя пивоварня

Детское меню

Как найти: Молодежная, 26 т. 38-00-07

Аджика

Аджика Юлия Боярская Аджика Юлия Боярская Аджика Юлия Боярская

Ресторан кавказской кухни с закрытой круглогодичной верандой. Терраса полностью застеклена. Сама по себе веранда достаточно небольшая, но у посетителей есть возможность изолироваться от других гостей ресторана и превратить свой столик в VIP-зону.

Средний чек: 800 рублей.

Особенности:

Бизнес-ланч от 290 рублей.

Живая музыка

Круглогодичная терраса

Как найти: Социалистический проспект,109 т.25-00-39

"Макдоналдс"

В "Макдоналдсе" можно перекусить на свежем воздухе за столиками возле ресторана. Но есть существенный минус — терраса находится напротив парковки: здесь шумно и загазованно. Бюджетный вариант.

Макдоналдс Юлия Боярская

Ассортимент: Бургеры, картофель-фри, салаты, сэндвич

Средний чек: 300 рублей.

Особенности:

Автокафе

Детское меню

Еда с собой

Как найти: ТЦ "Лето", 1 этаж, Павловский тракт, 251а т. 500-232

Shabba

Shabba Юлия Боярская

Летняя застекленная веранда работает практически круглые сутки. Терраса достаточно большая и вмещает около 30 человек, а то и больше. Заведение позиционирует себя как кальян-бар, но там можно и поесть.

Средний чек: 1000 рублей.

Особенности:

Кальянная карта

Фотоотчет по выходным

Как найти: Красноармейский проспект, 36 т. 71-75-00

Опера

Опера Юлия Боярская

Заведение с демократичными, поэтому найти свободное место здесь бывает трудно. В меню заведения есть, например, коктейли стоимостью до 100 рублей, салаты, роллы и горячие блюда в пределах 150-200 рублей. На веранде все оформлено без излишеств: столы и стулья из темного дерева, есть несколько мягких диванов.

Средний чек: 300 рублей.

Особенности:

Бизнес-ланч от 150 рублей

Ночной клуб

Бюджетный вариант

Как найти: Красноармейский проспект, 36 т. 591-592

Сырный ресторан "Кафе Де Ляфе"

Сырный ресторан "Кафе Де Ляфе" Юлия Боярская

Небольшая летняя терраса сырного ресторана "Кафе де ляфе" на проспекте Социалистическом работает уже не первый год. Несмотря на то, что она расположена близко к дороге, здесь всегда тихо и спокойно. В ресторане предлагают сырную кухню и французские блюда.

Средний чек: 1000 рублей

Особенности:

Бизнес-ланч от 300 рублей.

Детское меню

Завтраки

Как найти: Социалистический проспект, 46. т.63-66-67

Кофейня "У Лакомки"

Кофейня "У Лакомки" Юлия Боярская

Несмотря на расположение на главной улице города (проспекте Ленина с очень интенсивным движением), здесь довольно спокойно. При желании от улицы можно отгородиться шторами. Сама веранда небольшая, поэтому найти свободное место здесь бывает непросто.

Особенности:

Вегетарианское меню

Завтраки

Постное меню

Средний чек: 600 рублей.

Как найти: проспект Ленина, 54 т.35-28-62

"Кинза и мята"

Кинза и Мята .Социалистический проспект, 116 Юлия Боярская Кинза и мята. Социалистический проспект, 116 Юлия Боярская Кинза и мята. Георгия Исакова, 260а Юлия Боярская Кинза и мята. Георгия Исакова, 260а Юлия Боярская

В Барнауле работает целая сеть ресторанов "Кинза и мята" и практически во всех есть террасы. Веранда на Социалистическом проспекте пользуется большим спросом у гостей ресторана и практически постоянно заполнена. При посещении ресторана закажите заранее стол. В выходные дни живая музыка.

Средний чек:500-800 рублей.

Особенности:

Бизнес-ланч от 199 рублей.

Своя пивоварня

Как найти: Георгия Исакова, 260а т. 60-77-69

Социалистический проспект, 116 т.60-34-77

Суши-бар "И.Понкин"

И.Понкин Юлия Боярская

Полноценной летней верандой назвать уличные столы "И.Понкина" трудно. Четыре столика на две-три персоны расположены под шатром в сквере на проспекте Ленина.

Средний чек: 700 рублей.

Особенности:

Бизнес-ланч от 200 рублей.

Детское меню

Еда с собой

Как найти: проспект Ленина, 56. т.66-67-73

KFC

KFC Юлия Боярская

На ступеньках кинотеатра "Мир" находятся несколько столиков, принадлежащих ресторану быстрого питания KFC. Столы находятся под индивидуальными зонтиками. Решив перекусить на веранде KFC, будьте готовы разделить пищу и территорию с голубями — они уж очень любят эту террасу.

Средний чек: 250 рублей.

Особенности:

Американская кухня

Еда с собой

Как найти: Победы площадь 1 — 1 этаж, т. 53-53-56

Granmulino

Granmulino Юлия Боярская Granmulino Юлия Боярская

Основа меню — итальянская и немецкая кухни. Здесь богатая чайная карта и множество десертов. В ресторанном комплексе Granmulino находится своя пивоварня.

Средний чек: 750 рублей.

Особенности:

Бизнес-ланч от 120 рублей.

Собственная пивоварня

Открыто: понедельник-пятница 09:00-19:00

Как найти: улица Песчаная, 83 т. 36-36-00, 36-38-83

Юлия Боярская

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