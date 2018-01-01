10 летних веранд в ресторанах Барнаула

В летнюю жару в Барнауле вырос спрос на летние веранды. В отдельных ресторанах свободных мест не найти без предварительного заказа. Корреспондент altapress.ru выбрал 10 интересных летних площадок.
Летняя терраса располагается на двух уровнях: основная часть столиков находится под шатром, остальные же (менее комфортные) — под открытым небом. Вечером тяжело найти свободный стол на веранде, поэтому лучше заказать место заранее.
Средний чек: 800 рублей.
Особенности:
Как найти: Молодежная, 26 т. 38-00-07
Ресторан кавказской кухни с закрытой круглогодичной верандой. Терраса полностью застеклена. Сама по себе веранда достаточно небольшая, но у посетителей есть возможность изолироваться от других гостей ресторана и превратить свой столик в VIP-зону.
Средний чек: 800 рублей.
Особенности:
Как найти: Социалистический проспект,109 т.25-00-39
В "Макдоналдсе" можно перекусить на свежем воздухе за столиками возле ресторана. Но есть существенный минус — терраса находится напротив парковки: здесь шумно и загазованно. Бюджетный вариант.
Ассортимент: Бургеры, картофель-фри, салаты, сэндвич
Средний чек: 300 рублей.
Особенности:
Как найти: ТЦ "Лето", 1 этаж, Павловский тракт, 251а т. 500-232
Летняя застекленная веранда работает практически круглые сутки. Терраса достаточно большая и вмещает около 30 человек, а то и больше. Заведение позиционирует себя как кальян-бар, но там можно и поесть.
Средний чек: 1000 рублей.
Особенности:
Как найти: Красноармейский проспект, 36 т. 71-75-00
Заведение с демократичными, поэтому найти свободное место здесь бывает трудно. В меню заведения есть, например, коктейли стоимостью до 100 рублей, салаты, роллы и горячие блюда в пределах 150-200 рублей. На веранде все оформлено без излишеств: столы и стулья из темного дерева, есть несколько мягких диванов.
Средний чек: 300 рублей.
Особенности:
Как найти: Красноармейский проспект, 36 т. 591-592
Небольшая летняя терраса сырного ресторана "Кафе де ляфе" на проспекте Социалистическом работает уже не первый год. Несмотря на то, что она расположена близко к дороге, здесь всегда тихо и спокойно. В ресторане предлагают сырную кухню и французские блюда.
Средний чек: 1000 рублей
Особенности:
Как найти: Социалистический проспект, 46. т.63-66-67
Несмотря на расположение на главной улице города (проспекте Ленина с очень интенсивным движением), здесь довольно спокойно. При желании от улицы можно отгородиться шторами. Сама веранда небольшая, поэтому найти свободное место здесь бывает непросто.
Особенности:
Средний чек: 600 рублей.
Как найти: проспект Ленина, 54 т.35-28-62
В Барнауле работает целая сеть ресторанов "Кинза и мята" и практически во всех есть террасы. Веранда на Социалистическом проспекте пользуется большим спросом у гостей ресторана и практически постоянно заполнена. При посещении ресторана закажите заранее стол. В выходные дни живая музыка.
Средний чек:500-800 рублей.
Особенности:
Как найти: Георгия Исакова, 260а т. 60-77-69
Социалистический проспект, 116 т.60-34-77
Полноценной летней верандой назвать уличные столы "И.Понкина" трудно. Четыре столика на две-три персоны расположены под шатром в сквере на проспекте Ленина.
Средний чек: 700 рублей.
Особенности:
Как найти: проспект Ленина, 56. т.66-67-73
На ступеньках кинотеатра "Мир" находятся несколько столиков, принадлежащих ресторану быстрого питания KFC. Столы находятся под индивидуальными зонтиками. Решив перекусить на веранде KFC, будьте готовы разделить пищу и территорию с голубями — они уж очень любят эту террасу.
Средний чек: 250 рублей.
Особенности:
Как найти: Победы площадь 1 — 1 этаж, т. 53-53-56
Основа меню — итальянская и немецкая кухни. Здесь богатая чайная карта и множество десертов. В ресторанном комплексе Granmulino находится своя пивоварня.
Средний чек: 750 рублей.
Особенности:
Открыто: понедельник-пятница 09:00-19:00
Как найти: улица Песчаная, 83 т. 36-36-00, 36-38-83
Юлия Боярская