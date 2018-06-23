Где искупаться и позагорать барнаульцам. Карта

Бассейн в парк-отеле "Чайка"

(пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4)

Здесь есть большой бассейн, отдельный неглубокий бассейн для детей, беседки, террасы, лежаки, бани. На территории парк-отеля можно поиграть в теннис.

Стоимость посещения: взрослые — 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные (с пятницы по воскресенье), дети от трех до десяти лет — 200-300 рублей, дети до трех лет — бесплатно. Максимальное нахождение на территории комплекса — до шести часов.

Как добраться: автобус № 2.

Пляж "Солнечный"

(пос. Солнечный, ул. Кольцевая, 1)

Пляж в поселке "Солнечный" работает с 7 июня. Для детей оборудован специальный бассейн. Здесь можно поиграть в волейбол, футбол, бадминтон. Проносить свои продукты питания на территорию запрещено, здесь работают два кафе.

Стоимость посещения: для взрослого — 400 рублей.

Как добраться: на маршрутных такси № 203, 269 от автовокзала, №202 от площади Спартака-2.

"Адриатика"

(ул.Попова, 167А)

Работают три теплых бассейна: два детских и один взрослый. Здесь есть раздевалки, душ, кафе, бар, музыкальное оборудование с танцполом.

Стоимость посещения: 400 рублей на весь день для взрослых, дети до 12 лет — 200 рублей, дети до 3 лет бесплатно.

Как добраться: автобусы №20, 35, 37, 137, 138, 149, маршрутные такси №120, 121.

"Обь"

(ул. Папанинцев, 96)

Открытый бассейн на территории комплекса "Обь" находится в центре города.

Стоимость помещения: 45 минут в бассейне для детей до 7 лет — 80 рублей, для школьников до 17 лет — 140 рублей, для взрослых — 170 рублей. Три часа в бассейне для детей до 7 лет — 250 рублей, для школьников — 400 рублей, а для взрослых — 550 рублей. Абонемент на 10 посещений — 1,5 тыс. рублей.

Как добраться: автобусы: №1,10,19,20,24,25,35,39,53,55,109,110 (с пр. Ленина), №2,17,57,60,108 (с пр. Красноармейского), троллейбусы: №1,7, маршрутные такси: №6, 27, 29, 41, 125,144 (с пр. Ленина), №33, 47, 65, 73, 77, 203, 205, 269 (с пр.Красноармейского), трамваи: №1, 4, 7.

"Пляж" в парке спорта Алексея Смертина

(ул. Энтузиастов, 12в)

Комплекс открытых бассейнов работает с 9 июня. Здесь кроме самого водоема есть кабинки для переодевания, душ, площадки для пляжного волейбола, бар.

Стоимость посещения: 500 рублей на весь день для взрослых (после 18 часов — 300 рублей), 250 рублей для детей до 14 лет, дети до 3 лет бесплатно.

Как добраться: автобусы №1, 10, 39, 80, 113, 114, 117, 119, 124, 126, 149, 151, 53, троллейбус: №1, маршрутные такси: №18, 27, 50, 51, 58, 73, 121, 144, 256, трамваи: №2, 7, 10.

"Крыша"

(ул. Мало-Олонская, 28)

Бар-бассейн находится на крыше ТЦ "Воскресенье" около Старого базара. Есть шезлонги, бар, раздевалки, душ..

Стоимость посещения: полный день: 400 рублей, детям до 7 лет — бесплатно, от 7 до 12 - 200 рублей.

Как добраться: автобусы: №1, 10, 19, 24, 25, 35, 40, 53, 57, 60, 110, троллейбусы: №1,7, маршрутные такси: №27, 29, 47, 78, 125, 144.

Бассейн в велнес-клубе "Магис Спорт"

(ул. Взлетная, 25)

С 1 июня открылся бассейн на крыше клуба. Туда могут попасть не только владельцы карт. Есть площадка с шезлонгами и зоной для занятий фитнесом.

Стоимость посещения: 800 рублей за день. Столько стоит абонемент на разовое посещение бассейна и всех остальных секций клуба.

Как добраться: троллейбус: №7, трамваи: №3, 10, маршрутные такси: №18, 59.