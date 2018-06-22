Жара, грозы и град: синоптики рассказали какими будут выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных 23 и 24 июня воздух прогреется до +34 градусов. Также прогнозируют дожди и град, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае 23 июня:
- днем +29 … 34 градуса, в северо-западных районах +23 … 28 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град,
- ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 19-24 м/с.
Погода в Алтайском крае 24 июня:
- днем + 28 … 33 градуса,
- местами кратковременный дождь, гроза, возможен град,
- ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 13-18 м/с, при грозах по югу шквалы до 24 м/с.
Аномально жаркая погода в Алтайском крае продержится до 25 июня. Также в регионе местами сохранится высокая пожароопасность.
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