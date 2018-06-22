Жара, грозы и град: синоптики рассказали какими будут выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных 23 и 24 июня воздух прогреется до +34 градусов. Также прогнозируют дожди и град, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 23 июня: днем +29 … 34 градуса, в северо-западных районах +23 … 28 градусов,

в отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град,

ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 19-24 м/с. Погода в Алтайском крае 24 июня: днем + 28 … 33 градуса,

местами кратковременный дождь, гроза, возможен град,

ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 13-18 м/с, при грозах по югу шквалы до 24 м/с. Аномально жаркая погода в Алтайском крае продержится до 25 июня. Также в регионе местами сохранится высокая пожароопасность.