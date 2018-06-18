Спасались от жары: в Барнауле неизвестные украли мороженое на 20 тысяч рублей

ЧП произошло в ночь с 17 на 18 июня. Барнаульцы пишут, что неизвестные взломали навесной замок на киоске по улице Партизанская, 126.

Из холодильника украли мороженое на общую сумму 20 тысяч рублей. В комментариях пользователи шутят, что злоумышленников нужно искать в больницах среди пациентов с ангиной.