Спасались от жары: в Барнауле неизвестные украли мороженое на 20 тысяч рублей

В Барнауле неизвестные обчистили киоск с мороженым, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
ЧП произошло в ночь с 17 на 18 июня. Барнаульцы пишут, что неизвестные взломали навесной замок на киоске по улице Партизанская, 126.
Из холодильника украли мороженое на общую сумму 20 тысяч рублей. В комментариях пользователи шутят, что злоумышленников нужно искать в больницах среди пациентов с ангиной.
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