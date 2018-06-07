Приятель с сайта знакомств украл у жительницы Алтайского края почти 40 тысяч рублей

По предварительной информации, весной 2018 года жительница Змеиногорского района начала общаться с мужчиной на сайте знакомств. После переписки в сети приятели обменялись телефонами и стали созваниваться.

Женщина рассказала новому другу, что у нее есть проблемы и попросила помочь. Он узнал номер карты приятельницы и обещал отправить деньги. Вскоре со счета женщины исчезли 39 тысяч рублей.

Полицейские проводят проверку. Известно, что номер злоумышленника зарегистрирован в Иркутской области.