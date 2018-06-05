На Алтае лжесотрудник банка обманул женщину на 75 тысяч рублей за долг в 500 рублей

В Алтайском крае лжесотрудник банка обманул жительницу Табунского района на крупную сумму, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, неизвестный позвонил 59-летней потерпевшей и представился сотрудником банка. Незнакомец рассказал о задолженности в 500 рублей за кредитную карту, которую оформили недавно. Чтобы деньги больше не списывали, женщине предложили закрыть счет.
Потерпевшая согласилась и продиктовала злоумышленнику номер карты, кодовое слово и пароль. После этого со счета исчезли 75 тысяч рублей.
Полицейские проводят проверку и устанавливают владельца номера, с которого звонили потерпевшей.
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